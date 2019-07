Challenger de Granby : des bénévoles très impliqués

Les bénévoles : ces travailleurs de l’ombre sont indispensables au bon déroulement d'un grand nombre d’événements. Le Challenger de Granby n’échappe pas à la règle. Plus de 300 bénévoles ont veillé au grain cette semaine pour que tout se passe pour le mieux lors de la 24 e mouture de la compétition de tennis.

François Brodeur est bénévole depuis le tout premier tournoi, en 1993, lorsque Granby a pris le relais de Montebello pour tenir la compétition de tennis.

Homme aux multiples casquettes, M. Brodeur s’occupe actuellement de l’aménagement du site, de l’informatique, de l’affichage et de l’accréditation des joueurs et des joueuses.

Le Challenger de Granby, c’est son bébé. L’une de ses plus grandes fiertés est de voir l’évolution des jeunes joueurs dans le circuit.

Certains sont venus ici sans aucun point ATP ou ITF, et l’année suivante, ils sont classés dans les 100 premiers. Ça fait chaud au coeur. À Granby, au Québec, on met de jeunes athlètes sur la carte grâce à notre championnat , explique-t-il.

Denis Shapovalov, Eugenie Bouchard et bien d’autres étoiles du tennis canadien sont passées à Granby avant d’aller faire des compétitions aux quatre coins de la planète.

C’est toujours intéressant d’avoir le sentiment qu’on a pu les aider, même s’ils ne nous voient pas nécessairement. Ce n’est pas nous qui devons être mis en avant. C’est eux qui doivent être sous les projecteurs , souligne pour sa part Réjean Raiche, autre bénévole de longue date de la compétition.

Ceux qui décident de s’impliquer dans ce genre d’événement aiment beaucoup le travail d’équipe et l’esprit d’entraide. On est comme une grande famille. On met beaucoup d’énergie, mais ça vaut la peine , explique Réjean Raiche.

Le principal défi dans le milieu du bénévolat est d’assurer la relève. Cette année, le Challenger de Granby en a formé 48 nouveaux. Un record pour la compétition qui en reçoit habituellement 10 à 15 nouveaux, tout au plus. Une preuve de la popularité croissante du tournoi qui n’est pas près de s'essouffler.

Avec les informations de Jean Arel