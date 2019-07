Une autre belle saison touristique au Bas-Saint-Laurent

À Rimouski, l’achalandage dans les commerces et lors des événements est comparable à l’été dernier : une année exceptionnelle, selon la Chambre de commerce et de l'industrie Rimouski-Neigette.

Ceux qui se tournent vers les plateformes numériques pour assurer leur promotion remarquent de plus en plus l'importance d'y mettre temps et énergie.

Le virage technologique, c'est un virage qu'il faut absolument qu'on prenne , explique le vice-président de la Chambre de commerce et de l'industrie Rimouski-Neigette, Guillaume Sirois. On encourage nos membres à aller dans cette facette parce que c'est le nerf de la guerre pour la publicité et les nouveaux clients.

Certains touristes visitent la région après avoir vu des images en ligne. Des fois sur Facebook, des fois à la télévision, il y a des images ou des vidéos qui m'attirent pour faire le voyage ici , raconte Tao Chen, un touriste provenant de Montréal.

Le parc national du Bic a un fort taux d'achalandage depuis plusieurs semaines. Photo : Radio-Canada / Miriane Demers-Lemay

Des touristes en quête de beaux paysages

Les paysages sont d’ailleurs ce qui a attiré plusieurs visiteurs dans la région.

On sait que la région est belle et on vient s'amuser , s’exclame Jean-Christophe Mercier, un visiteur de Sherbrooke. Aujourd'hui, on est venus au Parc du Bic en sachant qu'il y a de beaux paysages au fond!

C’est magnifique! Cette portion, depuis Trois-Pistoles, semble sauvage , commente un cycliste de la Caroline du Nord, qui fait la route entre Montréal et Gaspé.

Près de Rimouski, la Chambre de commerce tout comme le parc national du Bic remarquent une hausse du nombre de résidents bas-laurentiens qui décident de profiter de leur région pendant les vacances.

Avec les informations de Jérôme Lévesque-Boucher