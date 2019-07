Des pronostics prudents en prévision de la saison des bleuets 2019

Des producteurs de la région s’accordent pour dire que la prochaine récolte de bleuets s’annonce normale, sans plus.

Jocelyn Mailloux soutient que le volume de fruits récoltés ne devrait vraisemblablement pas dépasser la moyenne sous prétexte que la pollinisation a été retardée en raison du printemps frisquet.

De son côté, Mylène Boisvert se préoccupe davantage de la taille des bleuets.

Selon elle, il est impossible, pour le moment, de savoir avec exactitude à quel point ils vont prendre du volume.

Mme Boisvert souligne qu’ils grossiront dans la mesure où dame Nature veut bien y mettre du sien.

Ça nécessitera beaucoup de soleil et quand même de la pluie , résume-t-elle.

Il sera aussi primordial, précise-t-elle, d’avoir des nuits favorables .

J’ai peur des gels nocturnes qui peuvent venir gâcher la récolte , indique Mylène Boisvert.

Le président du Syndicat des producteurs de bleuets du Québec, Daniel Gobeil, craint lui aussi que les bleuets ne finissent par aller chercher leur pigmentation sans prendre de volume .

À l’instar de M. Mailloux, il affirme que ces petits fruits ont eu la vie dure, car le printemps s’est fait particulièrement attendre.

S’il faut en croire le numéro un du SPBQSyndicat des producteurs de bleuets du Québec , cette situation a eu de lourds impacts dans les champs.

Elle y a notamment favorisé la prolifération de pucerons qui se nourrissent des plants, explique-t-il.

De la pourriture sclérotique a également pu être observée dans certaines bleuetières, ajoute M. Gobeil.

D’après le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, cette maladie végétale peut non seulement entraîner le flétrissement des plants, mais aussi un durcissement anormal des fruits qui ne sont alors plus comestibles.