Refoulements d’égouts : du progrès et des risques toujours présents, un an plus tard

Un an après les inondations et les refoulements causés par des pluies exceptionnelles de juillet 2018, des élus gatinois affirment que le plan d’action quinquennal déployé par la Ville commence à porter ses fruits. La possibilité de nouveaux refoulements demeure cependant bien réelle.

Le 25 juillet 2018, près d’une centaine de millimètres de pluie — et même plus dans certains endroits — se sont abattus sur la grande région d’Ottawa et de Gatineau. Le district de Bellevue, dans le secteur de Gatineau, a été durement touché lors de cet épisode de précipitation exceptionnel l’été dernier.

De nombreux citoyens ont vu leur sous-sol inondé en raison de refoulements d’égout. Cela résultait de branchements non conformes avec les infrastructures municipales. C’est là l’un des principaux problèmes auquel voulait s’attaquer le conseiller municipal du district, Pierre Lanthier.

On est rendu à plus de 1000 inspections sur 1150 maisons [...] au niveau de branchements non conformes , explique-t-il. Il y a des gens qui ne savaient même pas qu’ils étaient branchés de façon non conforme, donc ils se sont conformés.

La Ville a également demandé à une firme privée de procéder à l’examen de son système d’égouts sanitaires dans le quartier, tâche qui va aussi bon train, selon M. Lanthier. Ces mesures font partie du plan d’action municipal de quelque 24 millions de dollars adopté en début d’année.

S’échelonnant sur cinq ans, le plan semble déjà porter ses fruits, constate le conseiller Lanthier. On a eu des pluies assez importantes depuis le début de l’été et au niveau des fossés, des refoulements et ces choses-là, je n’ai eu aucune plainte. Il n’y a eu aucune plainte au niveau du 311. Ça semble très bien fonctionner , relate-t-il.

Un danger toujours présent

Malgré un certain progrès, le risque d’assister à d’autres refoulements et à des inondations partielles par endroit demeure bien réel, notamment dans le secteur de Wychwood, lui aussi particulièrement affecté par le déluge du 25 juillet 2018.

Je pense qu’on n’a pas caché le fait que ça allait prendre du temps pour trouver des solutions à ça, donc le danger plane toujours qu’on revive ça avant que des [solutions] soient mise en place , met en garde la conseillère du district d’Aylmer, Audrey Bureau.

Ce qu’on pouvait faire plus rapidement on l’a déjà fait. Mais c’est sûr que la problématique dans son entièreté est loin d’être réglée pour l’instant. Audrey Bureau, conseillère municipale du district d'Aylmer

Le spectre de nouvelles inondations ne manque pas non plus de soulever le doute chez les citoyens dont la résidence a été envahie par les eaux il y a un an.

On n’a pas eu de grosses pluies, donc on n’a pas l’impression que quelque chose a été fait. [Les autorités] ne nous disent pas quel est le problème, [si elles] le savent, parce qu’[elles] ne veulent pas se ramasser dans une situation de poursuite , croit Mathieu Girard, qui a été sinistré à cause de pluies torrentielles l’année dernière durant l’été. Les infrastructures municipales ne supportent pas les grosses pluies, c’est clair. Donc, on s’attend à ce que des gens soient encore inondés.

