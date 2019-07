3000 personnes ont célébré lors des retrouvailles du 100e de Senneterre

Une semaine après les événements, l'organisation du grand week-end de retrouvailles du 100e de Senneterre dresse un bilan plus que positif de l'événement.

Parmi les activités proposées, la tournée «Il était une fois Senneterre» et le «Show du siècle» ont été présentés à guichets fermés à chacune de leurs représentations.

Les festivités de la fin de semaine dernière culminaient vers la grande soirée des retrouvailles, le samedi 20 juillet.

L'organisation estime que 3000 personnes ont assisté à l'événement, qui avait lieu en bordure de la rivière Bell.

Les gens étaient plus que fébriles, c'était beau de voir ça, le sourire aux lèvres, témoigne la présidente du comité des fêtes du 100e, Nathalie-Ann Pelchat. Le spectacle avec Les Flicks et les Vicomtes, les gens s'étaient déjà placés face à la scène, prêts à danser et festoyer avec ce groupe-là, c'était magnifique à voir.

Des retrouvailles aux 5 ans?

La municipalité ne compte pas attendre encore 25 ans avant d'organiser un événement de la sorte. Ça n'a pas été trop long, même pas quelques jours après les retrouvailles, les gens commençaient à écrire sur les réseaux sociaux en disant "ça n'a pas de bon sens, on ne veut pas attendre 25 ans encore, on veut se revoir" , indique Nathalie-Ann Pelchat.

Plus de 300 bénévoles se sont impliqués dans les différentes festivités du 100e de la municipalité.

Il reste quelques activités prévues d'ici la fin de l'année et la grande soirée de clôture des festivités est prévue le 28 décembre.