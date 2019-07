Le groupe Drag the Red reçoit un nouveau bateau pour fouiller le fond de la rivière Rouge

Un don de 50 000 $ reçu d’un grand syndicat permet au groupe Drag the Red de se doter d’un tout nouveau bateau à moteur afin de parcourir la rivière Rouge à la recherche de traces de personnes disparues ou assassinées.

« On drague littéralement le fond de la rivière avec des crochets à la recherche de preuves ou de toute information qui pourrait aider les policiers à rouvrir des affaires non résolues », explique Mitch Bourbonniere, l’un des bénévoles à la tête de Drag the Red.

Le groupe de bénévoles parcourt la rivière et ses berges six jours par semaine en vue d’aider les communautés et les familles éplorées à retrouver des traces de leurs proches disparus.

« C’est une aiguille dans une botte de foin, mais si on peut trouver quoi que ce soit, comme des vêtements, des cheveux ou toute autre chose qui peuvent être liés à une affaire non résolue, on a déjà atteint notre but », poursuit M. Bourbonniere.

Cinq années à se battre contre la rivière… et son bateau

Drag the Red a commencé à s’intéresser à la rivière Rouge après la mort de Tina Fontaine, dont le cadavre a été retrouvé au fond de la rivière en 2014.

Si le groupe a, depuis, trouvé des éléments pour soutenir le travail des policiers, la quête de preuves a aussi accumulé des défis, notamment liés à la fiabilité de son bateau, obtenu grâce à une collecte de fonds en 2016.

L’an dernier, l’embarcation qui ne tenait plus que grâce à du ruban gommé s’est abîmée lorsque son moteur s’est enrayé, causant pour plus de 8000 $ de dommages, mais les réparations n’ont pas suffi et le bateau doit rester à quai.

Le don de 50 000 $ reçu du syndicat Unifor arrive à point nommé pour Drag the Red.

« Depuis le bris de notre bateau, on devait emprunter ceux d’un peu tout le monde. [Ce don] ne pourrait arriver à un moment plus opportun », confie Mitch Bourbonniere.

De son côté, Unifor considère ce don comme une réponse aux recommandations de la Commission de vérité et de réconciliation, explique la porte-parole du syndicat, Joie Warnock.

« C’est une façon d’agir en fonction de nos engagements envers les appels à l’action » de la commission, précise-t-elle.

Le nouveau bateau d’aluminium de six mètres muni de treuils et pouvant accueillir de six à huit personnes est en construction aux ateliers de l’entreprise Zag Fab Boats de Riverton, à environ 125 km au nord de Winnipeg.

Avec les informations de Dana Hatherly