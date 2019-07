Deux hommes attaqués par un ours près de Villebois en Abitibi-Ouest

Éric Bédard et Marco Leclerc possèdent des claims dans le secteur et s'y rendaient pour faire de la prospection, comme c'est souvent le cas les fins de semaine.

C'est lorsque le chien de M. Leclerc est revenu en courant, un ours à ses trousses, qu'ils ont compris qu'ils étaient en danger.

Marco Leclerc, Éric Bédard et Roxy le chien ont fait toute une rencontre samedi. Photo : gracieuseté

Ça fait sept ans qu'on fait de la prospection dans ce coin-là, on en a vu souvent des ours, d'habitude tu avances doucement et il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si c'était une mère avec son petit, parce qu'on n'a pas vu le premier contact du chien avec l'ours , raconte Éric Bédard.

Si c'était une mère avec son petit, on n'a pas vu les petits, ils étaient peut-être montés dans les arbres, dans ce temps-là ils sont très agressifs , ajoute-t-il.

Marco Leclerc a subi des blessures au bras, dont des photos ont été publiées sur les réseaux sociaux et ont beaucoup circulé au cours de la fin de semaine.

Éric Bédard s'en tire indemne, puisqu'il a réagi en levant les bras et en criant vers l'animal. Il conseille aux gens qui arriveraient face à face avec un ours de faire de même.

En général, il y a deux conseils qu'on entend : soit tu te couches par terre et tu fais le mort, ou tu essaies de leur faire peur. Là, il courait vers moi, la dernière affaire que j'avais envie de faire, c'était bien de me coucher par terre et de faire le mort, [...] il voulait nous attaquer. La seule affaire qu'il me restait, c'était d'essayer de lui faire peur , lance-t-il.

Les conseils du ministère de la Faune

Si vous voyez un ours au loin, le ministère de la Faune conseille de quitter lentement, en parlant et en ne lâchant pas la bête des yeux.

Toutefois, en cas d'attaque, lever les bras et se montrer agressif est la bonne pratique à adopter.