Une fondation en l'honneur de la jeune victime de la fusillade de Danforth

Les proches de Julianna Despina Kozis et la communauté de Markham se sont réunis ce dimanche pour célébrer la bonté de cette fillette de 10 ans qui a perdu la vie le 22 juillet 2018, dans la fusillade survenue sur l'avenue Danforth , à Toronto.

Le public était invité à célébrer la vie de Julianna Despina Kozis ce dimanche au parc Fincham, dans la ville de Markham, en banlieue de Toronto, dont elle était originaire. L'événement a permis de lancer officiellement la Fondation Just Do Kindness (JDK), qui signifie en français « Fais seulement le bien ».

Cette fondation, qui porte les mêmes initiales que la jeune fille, a été créée en son nom par sa cousine de 18 ans.

Julianna Kozis avait 10 ans. Photo : Police de Toronto

Une campagne de financement a déjà été lancée au bénéfice d'un centre de deuil pour enfants, le Dr. Jay's Children Grief Centre, pour soutenir des centaines d'enfants et des familles aux prises avec un deuil ou une maladie incurable.

L'argent récolté permettra à des enfants endeuillés d'aller dans un camp d'été.

L'objectif initialement fixé à 25 000 $ a rapidement été dépassé. Dimanche, la somme amassée s'élevait à plus de 32 000 $. La cagnotte restera ouverte jusqu'au 14 août.

Rassembler la communauté

La journée a également permis aux proches de la jeune fille et à sa communauté de pouvoir se rassembler autour du thème de la bonté, qualité que l'entourage de Julianna lui reconnaissait.

En plus des jeux gonflables offerts aux enfants, il était possible de faire plusieurs activités appréciées de Julianna comme du bricolage, ou un atelier de peinture sur pierre, où les gens pouvaient inscrire des images et des messages positifs.

Les gens présents au parc Fincham le dimanche 28 juillet 2019 pouvaient peindre des messages de bonté sur des pierres, en souvenir de Julianna Despina Kozis. Photo : Radio-Canada

Un peu plus tôt et dans le même parc, la municipalité de Markham a planté un arbre en l'honneur de Julianna.

Environ 200 personnes ont répondu à l'invitation, pour la plupart des bénévoles qui ont côtoyé la fillette, mais aussi des gens de sa communauté pour qui il était important de célébrer sa mémoire.