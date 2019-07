Ville-Marie veut sa station de lavage de bateaux

Dans une publication Facebook, la Ville a dévoilé l'emplacement qui y serait réservé, tout près de la marina.

La Ville souhaite ainsi lutter contre les espèces exotiques envahissantes, comme l'explique la conseillère municipale Adèle Beauregard.

La problématique des espèces aquatiques envahissantes, c'est réel. Quand on a commencé à en parler à la Ville, dans le lac Témiscamingue, il n'y avait aucune espèce qui avait été détectée, mais on se sentait menacé, parce que du côté ontarien, plusieurs lacs étaient contaminés au cladocère épineux et de l'autre côté, à Rouyn-Noranda, plusieurs lacs étaient contaminés par le myriophylle à épis. La menace était de tous les bords, donc il fallait se protéger à ce moment-là , indique Mme Beauregard.

Depuis, le cladocère épineux a été détecté dans le lac Témiscamingue. Ce n'est plus seulement la question de protéger le lac Témiscamingue versus les menaces qui proviennent de l'extérieur, mais c'est aussi de s'assurer que les bateaux, les embarcations, tout ce qui sort du lac ici à Ville-Marie n'aillent pas contaminer les autres lacs du Témiscamingue , fait valoir la conseillère.

La municipalité a formulé une demande de subvention au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour l'obtention de l'équipement nécessaire.

Vers un mouvement régional?

Adèle Beauregard invite les autres municipalités à lui emboîter le pas. Le ministère a un projet, ils ont des fonds, c'est pour ça que j'encouragerais les autres municipalités qui n'ont pas de station de lavage à adresser une demande au ministère, parce que le projet est détaillé aux trois quarts des frais jusqu'à un maximum de 15 000 $, c'est le temps d'en profiter , souligne-t-elle.

La Ville espère obtenir une réponse favorable d'ici la fin de l'été.