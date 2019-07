Manifestation de samedi à Moscou : près de 1400 arrestations, selon une ONG

Il s'agit, selon l'ONG, du plus grand nombre d'arrestations depuis le mouvement de contestation de 2012 contre le retour au Kremlin de Vladimir Poutine.

Selon les chiffres officiels de la police de Moscou, quelque 3500 personnes, dont environ 700 journalistes professionnels et blogueurs, étaient présentes samedi à la manifestation. La police avait fait état samedi de 1074 arrestations pour des infractions diverses .

L'opposition dénonce le rejet des candidatures indépendantes en vue des élections locales du 8 septembre, qui s'annoncent difficiles pour les candidats soutenant le pouvoir dans un contexte de grogne sociale.

La manifestation de samedi, devant la mairie de Moscou, intervenait après un rassemblement ayant réuni 22 000 personnes le dimanche précédent, du jamais vu depuis la contestation de 2012.

Plusieurs arrestations ont été violentes samedi, de nombreux manifestants ayant notamment été blessés à la tête, selon des journalistes de l'AFP.

Réactions internationales

L'ambassade des États-Unis en Russie a dénoncé l'usage disproportionné de la force policière . La violence et les arrestations sapent le droit des citoyens à participer au processus démocratique , a écrit sur Twitter la porte-parole de l'ambassade Andrea Kalan.

De son côté, l'Union européenne a fustigé cette vague d'arrestations.

Ces détentions et le recours disproportionné à la force contre des manifestants pacifiques [...] portent une fois de plus gravement atteinte aux libertés fondamentales d'expression, d'association et de réunion , selon un communiqué diffusé dimanche citant la porte-parole de la cheffe de la diplomatie européenne Federica Mogherini.

L'ONG Amnistie internationale a dénoncé samedi soir un recours à la force excessif de la police russe, appelant à une libération immédiate des protestataires pacifiques .

L'opposant Ilia Iachine a annoncé une nouvelle manifestation d'ampleur à Moscou pour le 3 août.

Interventions avant les manifestations

Plusieurs figures de l'opposition avaient été interpellées en matinée avant le rassemblement.

Les domiciles et les permanences de plusieurs candidats exclus avaient été perquisitionnés par avance et, mercredi, l'opposant numéro un au Kremlin Alexeï Navalny avait été renvoyé en prison pour 30 jours pour des infractions aux règles des manifestations .