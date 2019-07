Alertes de chaleur dans les Maritimes

Une masse d'air chaud et humide touchera les trois provinces maritimes jusqu'à mercredi, ce qui amène Environnement Canada à émettre plusieurs avertissements de chaleur.

Les températures maximales devraient atteindre ou dépasser 30 degrés sur le sud, l'est et le nord-est du Nouveau-Brunswick dimanche. Les secteurs côtiers pourraient toutefois demeurer un peu plus frais grâce à la brise marine. L’indice humidex atteindra près de 35.

Un avertissement de chaleur a été émis pour l'ensemble de l'Île-du-Prince-Édouard. Les températures vont grimper jusqu'à 28 degrés dimanche et lundi. L'indice humidex sera entre 31 et 36 degrés au cours des deux prochains jours.

Environnement Canada prévoit des maximums de près de 29 degrés, dimanche, sur le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Un indice humidex de 30 à 33 est prévu dans cette province. Ce soir et cette nuit, le mercure devrait descendre à près de 16 degrés.

Le service météorologique national lance des avertissements de chaleur lorsque les conditions présentent un risque élevé de malaises, comme les coups de chaleur et l'épuisement.

Il est recommandé de ne pas attendre d’avoir soif pour boire de l’eau, de limiter les activités à l’extérieur et de vérifier l’état de ses voisins et amis, en particulier des personnes âgées.

Les animaux domestiques sont aussi vulnérables aux coups de chaleur. Il est particulièrement dangereux, et même illégal, de laisser un animal dans une voiture garée par temps très chaud.