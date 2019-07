Cybercriminalité : conseils pour protéger son identité en ligne après une hausse des fraudes

Il y a eu 160 affaires de cybercrime signalées à la police locale, et à peu près tout ce qui comporte un ordinateur ou des données a été utilisé pour commettre un crime.

Le conseiller municipal de LaSalle, en Ontario, et ancien officier de police de Windsor, Mike Akpata, est spécialiste des enquêtes sur des fraudes.

Il a expliqué que le concept de cybercriminalité s'étendait de l’utilisation de véhicules intelligents aux vols de cartes de crédit.

Mike Akpata, qui travaille pour BlackBerry au sein de leur service de sécurité, a déclaré que les auteurs de fraudes peuvent être des entités étrangères ou des personnes ordinaires qu’on croise dans la rue.

L'hypothèque de votre maison, la carte grise de votre voiture. Toutes ces données sont stockées quelque part en ligne , a déclaré Mike Akpata, qui pense que nous ne prêtons pas suffisamment d'attention à la cybercriminalité et à la fraude.

Au fur et à mesure que nous devenons de plus en plus interconnectés, et quand je vois le temps que nous passons en ligne, nous faisons trop confiance.

Mike Akpata, spécialiste des enquêtes sur des fraudes