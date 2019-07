Le syndicat de Calèches Québec ne recommandera pas l’offre patronale

Après une grève d’un an, puis un lock-out, les pourparlers ont repris vendredi entre Calèches Québec et le syndicat. Toutefois, le comité de négociations ne recommandera pas la dernière offre patronale.

On considère que c’est encore insuffisant et en tant que tel, on ne recommandera pas à nos membres de l’adopter , a fait savoir le délégué syndical Vincent Boissonneault.

L’offre finale déposée par la partie patronale sera soumise aux votes des membres jeudi prochain.

Selon le délégué, il n’y avait pas eu de négociations entre le syndicat et Calèches Québec depuis l’automne dernier.

Plus de chevaux

Il y a certains points qui tombent hors de notre contrôle et hors de ce qu’il est possible pour nous de négocier dans le cadre de négociations du renouvellement d'une convention collective , précise le délégué syndical.

Il soulève notamment que l’achat de nouveaux chevaux est au cœur du litige. Le syndicat tente d’aller chercher un meilleur salaire à l’heure pour compenser le manque de chevaux.