La délicieuse aventure des sœurs Pilote, à peine dans la vingtaine et restauratrices

Situé au cœur de la très animée rue Wellington, dans le quartier de Verdun, le Pigor a réussi à se tailler une place dans l’industrie de la gastronomie montréalaise grâce à une équipe jeune et dynamique.

Julie Anna et Laurence Pilote, propriétaires des lieux, n’avaient que 22 et 21 ans lorsqu’elles ont réalisé leur rêve d’enfance.

Quand le moment est bon, le moment est bon. Et c'est ça qui est arrivé avec ici. Avec ma sœur, ça faisait peut-être deux ans qu'on préparait des plans d'affaires, en disant que ça va arriver un jour, et puis voilà! Julie Anna Pilote, copropriétaire du Pigor

C’est après des études en gestion à l’Institut d’hôtellerie que Julie-Anna succombe aux plaisirs de l’hospitalité, multipliant les emplois dans le domaine et occupant diverses fonctions dans différents établissements.

J'ai réalisé qu’il n’y a pas plus beau cadeau que de faire plaisir à quelqu'un en se faisant plaisir , dit-elle.

Cette passion pour la restauration, elle la partage avec sa sœur Laurence depuis dès leur plus jeune âge. Laurence se rappelle d’ailleurs encore des journées qu’elle passait avec Julie Anna à fouiller dans le réfrigérateur de leurs grands-parents pour leur préparer à manger.

On décidait qu'on ouvrait un restaurant chez eux avec ce qu’on trouvait dans leur frigo , raconte Laurence.

Un menu à faire saliver

Aujourd’hui, les plats qu’elles servent sont concoctés avec des ingrédients bien plus recherchés. Au menu, on retrouve du risotto au porc et au saké, des ailes de raie poêlées, de l’agneau au gingembre, de la pintade au vermouth… Même leurs frites sont raffinées, parfumées au parmesan et aux truffes.

Le restaurant a réussi à se tailler une place dans le secteur gastronomique montréalais. Photo : Radio-Canada

Mais pour passer du rêve à la réalité, les sœurs Pilote ont dû chercher du soutien, ainsi que l’appui de professionnels dans le domaine.

Mais avant tout, c’est le propriétaire du local qu’il fallait convaincre.

Je l’ai convaincu en lui disant que je sais exactement ce que je suis en train de faire, se rappelle Julie Anne. Il a voulu connaître mon âge, mais je lui ai dit : "Oubliez ça, ça n’a pas rapport".

Une fois le bail garanti, Julie Anna et Laurence se sont ensuite associées au chef Sydney Gordon – connu notamment pour sa participation à l'émission Les Chefs – et le sous-chef Gauthier Mauries, qui ont imaginé le menu.

Le sous-chef Gauthier Mauries et le chef Sydney Gordon. Photo : Radio-Canada

Les deux hommes affirment avoir rejoint l’équipe du Pigor sans hésitation.

Elles étaient très préparées, avec un plan d'affaires vraiment béton. J’avais déjà travaillé avec Julie Anna et on a un peu les mêmes standards professionnels. Donc, oui, la décision a été facile pour nous. Le chef Sydney Gordon

De son côté, Gauthier Mauries dit avoir été séduit par l’enthousiasme des deux jeunes sœurs. Ce n’est pas l’âge qui compte, mais ce que tu as dans la tête et avoir un brin de folie aussi , dit-il. L’une des sœurs est plus calme que l’autre et elle sait recadrer un peu tout le monde, parce que c’est sûr qu’on est un peu allumé dans la cuisine Sydney et moi.

Avec les informations de Jacaudrey Charbonneau