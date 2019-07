À peine 49 secondes après que Tootsie Tuccaro a répondu « non » lorsqu’un journaliste lui a demandé si elle acceptait les excuses de la GRC, la directrice des communications du corps policier a mis fin à la conférence de presse et le commissaire adjoint Curtis Zablocki a quitté la salle.

Visiblement choqué par le départ précipité ce celui-ci, le frère de la victime a soupiré : « je n’en reviens pas qu’il parte ».

La militante pour les femmes et filles autochtones disparues et assassinées Stephanie Harpe, venue soutenir la famille, ne cachait pas non plus sa frustration.

J’espérais plus de respect [mais] ce n’était ni approprié ni respectueux, ni honorable. Stephanie Harpe, militante pour les femmes et filles autochtones disparues et assassinées

« C’était un grand manque de respect. Partir pour une autre réunion juste comme ça… Ça en dit long sur le travail [de réconciliation] qu’il leur reste à faire », s’exclame-t-elle.

Autre réunion, mauvaise communication

Quelques heures après la fin abrupte de la conférence de presse, la directrice des communications de la GRC, Suzanne Vuch, a envoyé un courriel aux médias expliquant que le commissaire adjoint Zablocki avait du quitter pour se rendre à « un rendez-vous inamovible » avec les supérieurs des corps policiers de la province.

Elle dit déplorer l’attention négative suscitée par le départ du commissaire adjoint, au détriment de l’enquête.

Pour le formateur en communication média Grant Ainsley, la gestion de la conférence de presse par la GRC est « lamentable ».

« La mère d’Amber avait raison. Le commissaire adjoint était celui qui s’excusait. Il aurait dû rester plus longtemps », soutient-il.

Il était le centre d’attention. Je ne crois pas que quiconque pense qu’il ait pu avoir quoi que ce soit de plus important à faire. Grant Ainsley, formateur en communication média

Reprenant les propos du commissaire Zablocki voulant que l’enquête sur la mort d’Amber Tuccaro n’ait pas été le « meilleur travail » de la GRC, M. Ainsley se fait ironique.

« La conférence de presse n’était ostensiblement pas leur meilleur travail non plus! »

Avec les informations de Raffy Boudjikanian