La piqûre des dérapages contrôlés à Raguenau

Grâce aux efforts d'une poignée de passionnés, la pratique du dérapage contrôlé en automobile est de plus en plus populaire sur la Côte-Nord. À l'occasion d'un événement dédié à ce type de conduite sportive, notre journaliste Nicolas Lachapelle a fait pour nous une incursion au coeur de la communauté drift nord-côtière. Il nous présente aujourd'hui le portrait de l'un de ses membres; Pier-Phillipe Godbout Desbiens, qui course 2 fois par semaine au complexe motorisé Côte-Nord Speedway à Ragueneau.