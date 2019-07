Le 2e Festival Mudra attire les amateurs de plein air et de conditionnement physique

Les amateurs de plein air, de conditionnement physique, de yoga et de bien-être convergent vers le Domaine Opasatica, à Rouyn-Noranda, cette fin de semaine.

La deuxième édition du Festival Mudra y bat son plein jusqu'à demain.

Yoga sur l'eau, excursions de canot, initiation à l'alimentation végétarienne, balades méditatives en forêt et bien plus sont offerts aux festivaliers.

En entrevue à Des matins en or, Ève Blais-Cloutier, copropriétaire du centre d'entraînement Mudra, est revenue sur la base de ce qu'est le festival.

On est en train de monter une grosse communauté de monde actif, qui veut bouger, donc [c'est une] retraite, on pourrait quasiment appeler ça un camp de vacances pour les adultes, où on vient s'inspirer, se challenger, échanger entre les gens , indique-t-elle.

Je pense que c'est de là qu'est venue l'idée de poursuivre la session à l'extérieur, c'est comme une version améliorée de tout ce qu'on offre au centre, mais en nature , ajoute Mme Blais-Cloutier.

La slakcline gagne en popularité

Parmi les nouveautés, notons une structure sur l'eau ayant doublé de grosseur, ajoutant ainsi une section pour pratiquer la slackline, où l'on marche sur une ligne molle, s’apparentant au funambulisme.

Les hamacs aériens vont toujours être là pour l'acrobatie, le yoga aérien, mais cette année, on ajoute vraiment la slackline. Ce qui est le fun qu'elle soit sur l'eau, c'est qu'on ne peut pas se faire mal , souligne Ève Blais-Cloutier.

La fin de semaine culminera vers le Mudra Tonic, dimanche après-midi, où de l'animation musicale permettra aux festivaliers de dépenser l'énergie qui leur reste sur le plancher de danse.