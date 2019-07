L'affaire SNC-Lavalin encore présente dans l'esprit des électeurs Autochtones

L’affaire SNC-Lavalin et le départ de Jody Wilson-Raybould du caucus libéral ont un impact direct sur les intentions de vote des représentants des Premières Nations en vue de l’élection fédérale de l’automne, affirme le chef national de l’Assemblée des Premières Nations (APN), Perry Bellegarde.

L’ex-ministre de la Justice, puis des Anciens Combattants, a quitté ses fonctions l’hiver dernier après s’être plaint de pressions indues de la part de l’entourage du premier ministre. On l’avait fortement incitée à intervenir pour éviter un procès pour corruption à SNC-Lavalin malgré des réticences de sa part, selon sa version des faits.

Son malaise était partagé par la présidente du Conseil du Trésor, Jane Philpott, qui avait aussi décidé de démissionner, affirmant qu’elle ne pouvait plus faire confiance à Justin Trudeau. Toutes deux ont été expulsées du caucus du Parti libéral dans la foulée.

Un proche conseiller et ami du premier ministre Trudeau, Gerald Butts, avait aussi été contraint de démissionner pour son rôle dans les pressions exercées sur l’ex-ministre Wilson-Raybould.

Le traitement réservé à cette dernière, qui était une membre influente de l’Assemblée des Premières Nations avant de se joindre au Parti libéral, a marqué les esprits dans la communauté, a indiqué le chef Bellegarde lors d'une récente entrevue accordée à la CBC.

Des attentes élevées et une déception

Le parti de Justin Trudeau avait réussi à récolter 40,5 % du vote autochtone au scrutin de 2015, en présentant plusieurs candidat(e)s issues des Premières nations et en en tenant fréquemment un discours d’ouverture à leur égard. C’était un gain de près de 28 points de pourcentage par rapport aux résultats de 2011.

Après l’élection, le gouvernement s’était aussi attiré les louanges de nombreuses communautés pour avoir fait de Mme Wilson-Raybould la première Autochtone à devenir ministre de la Justice.

Mais cette ouverture a créé des attentes, entraînant des déceptions. Terry Teegee, le chef régional de l’APN pour la Colombie-Britannique, cite l’expulsion du caucus libéral des deux ex-ministres comme la preuve d’une stratégie de réconciliation déficiente et malhonnête du gouvernement du Canada envers les Premières Nations. Il est du même avis que le chef Bellegarde.

Perry Bellegarde, malgré tout, invite les électeurs à prendre d’autres éléments en considération le jour du vote. Il faut regarder le bilan complet [du gouvernement], pas seulement regarder une chose en particulier. Il faut regarder l’ensemble pour faire un choix en était bien informé , a-t-il fait valoir.

En ce sens, il souligne les enjeux climatiques, mais aussi l’importance d’une volonté des partis politiques de réduire les écarts économiques et sociaux entre les Autochtones et les autres Canadiens, ainsi que les promesses d’un système judiciaire plus équitable envers eux.