Des fermiers alimentent des marchés de fruits et légumes gratuits cet été

L’organisme Daily Bread a lancé samedi son projet de banque alimentaire estivale, qui vise à distribuer plus de 45 000 kg de fruits et légumes frais gratuits au cours de l'été.

La première distribution de la saison s'est déroulée dans la communauté Mornelle de Scarborough, à Toronto.

La banque alimentaire Daily Bread de Toronto a lancé son projet Farm to Food Bank, en partenariat avec la Ville de Toronto et une quinzaine de fermiers du Sud de l’Ontario.

D'ici la fin septembre, le camion de Daily Bread se rendra dans dix communautés différentes, toutes ciblées par l’organisme municipal Toronto Community Housing. Photo : Radio-Canada

L'initiative consiste à ce que les fermiers donnent une partie de leur récolte à la banque alimentaire. L'organisme Daily Bread se rend ainsi chaque semaine chez les fermiers participants en camion afin de redistribuer les récoltes aux communautés de Scarborough et d’Etobicoke.

Chaque semaine, le camion de Daily Bread vient sur notre ferme et nous donnons environ 10 000 livres [4500 kg] de pommes de terre par semaine, a expliqué le propriétaire de Ontario Potato, John Giordano, qui s'est dit fier de contribuer au projet.

C’est toujours bien de donner du fond du cœur à des gens qui ont moins de chance que vous. Nous avons un excédent de pommes de terre et il serait très honteux de ne pas les donner à des personnes, comme celles-ci à Toronto, qui sont vraiment dans le besoin. John Giordano, propriétaire de Ontario Potato

John Giordano, propriétaire de Ontario Potato, est fier de contribuer au projet. Photo : Radio-Canada / Fanny Geoffrion

La porte-parole de l'organisme, Danièle Gauvin, explique que les personnes ayant des faibles revenus ont exprimé le besoin d'avoir des fruits et légumes frais l'été, d'où l'idée d'organiser ce type d'initiative.

« C'est extraordinaire, ce partenariat avec la banque alimentaire », se réjouit Danièle Gauvin, de Toronto Community Housing. Photo : Radio-Canada

Nous avons 110 000 personnes qui résident dans les logements de Toronto Community Housing, environ 28 % sont des personnes sont des séniors, 60 ans et plus, environ 35 % sont des familles venues d'un peu partout et aussi à peu près 25 % sont des personnes qui s'identifient comme ayant un handicap. Donc ce sont des gens qui souvent n'ont pas beaucoup de moyens, soit pour acheter des légumes, soit pour se déplacer pour aller acheter des légumes et des fruits , a rapporté Mme Gauvin.

Samedi, 500 personnes ont profité de plus de 6300 kg de nourriture distribuée gratuitement. C'est le double de ce que les organisateurs prévoyaient.