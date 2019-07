Observer et discuter avec des artistes québécois à l’oeuvre à Saint-Jean-Port-Joli

Ouvert depuis quelques semaines, ce nouveau lieu de création abrite six ateliers d'artistes.

Moi, je viens apprendre à tourner. Ça fait longtemps que j'attendais qu'un cours comme ça se donne pas loin de chez moi , soutient Patricia Renfer.

Des ateliers sont offerts à ceux qui veulent en apprendre davantage sur les métiers d'art. Photo : Radio-Canada / Claudia Genel

Métiers d’art québécois

Au-dessus des ateliers on retrouve une boutique dédiée aux métiers d'art québécois.

Le Vivoir permet aux visiteurs de découvrir des produits locaux. Photo : Radio-Canada / Claudia Genel

Ce projet d'environ un million de dollars est né du rêve de Monika et Maighan Gagnon.

La mère et la fille rêvaient de rassembler des artistes et créer un lieu de diffusion à la hauteur de leur talent.

Le Vivoir c'est un projet collectif dans un sens, c'est le désir de plusieurs personnes, celui des artistes et notre désir de faire enfin rayonner cette belle région-là et c'est le désir de la région et de la communauté, c'est un bel échange je dirais , souligne Maighan Gagnon.

Avec les information de Claudia Genel