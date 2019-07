Dans la peau des Malécites au parc national du Lac-Témiscouata

Partir en rabaska sur les lacs Touladi et se mettre dans la peau des autochtones qui les parcouraient autrefois... C'est l'aventure que propose le parc national du Lac-Témiscouata.

Il y a des centaines d'années, les Malécites parcouraient les lacs et les rivières du Témiscouata et du Nouveau-Brunswick, à la recherche de plantes et d'animaux pour assurer leur survie.

Les Malécites font partie de la grande famille algonquienne, c'est-à-dire que c'étaient des nomades, donc le territoire était grand, mais un peu comme un cultivateur peut connaître sa terre, ils connaissaient à peu près tout le territoire , explique la naturaliste Meggy Tremblay.

Vivre un après-midi dans la peau des Malécites, c'est donc profiter des majestueux paysages du territoire, mais c'est aussi l'occasion d'en apprendre davantage sur leurs techniques de chasse.

Les paysages ici sont magnifiques, mais je pense que tu n'as pas le même regard sur ce que tu vois si tu sais que ça fait 10 000 ans qu'il y a des gens qui passent, qui vivent ici : je pense que ça rajoute une valeur au paysage et au séjour aussi. Meggy Tremblay, naturaliste

Il y a des centaines d'années, les Malécites parcouraient les lacs et les rivières du Témiscouata et du Nouveau-Brunswick, à la recherche de plantes et d'animaux pour assurer leur survie. Photo : Radio-Canada

Ceux qui prennent part à l’aventure peuvent aussi découvrir ce que les Malécites consommaient autrefois et apprendre à faire un feu sans allumette, par exemple.

C'est vraiment incroyable de vivre la vie des Malécites et de voir comment ils ont pu utiliser toutes les ressources de la nature, que ce soit pour la chasse, pour se nourrir, aussi pour les trucs de médecine. Édith Saint-Amand, participante

Et après tout ça, il faut pagayer sur le chemin du retour, avec des vents contraires.

En y allant c'était facile, mais au retour c'était difficile, surtout sur les épaules à la fin! , convient un autre participant, Alexandre Saint-Amand Pelletier.

Le parc national du Lac-Témiscouata a été inauguré en juin 2013.

D’après le reportage de Julie Tremblay