Un festival en collaboration avec les Micmacs pour protéger l’eau en Gaspésie

Un premier Festival de l’eau a lieu samedi à Gaspé. L’événement se fait en collaboration avec la communauté micmaque et vise à sensibiliser le grand public à la protection de l’eau.

C'est d'avoir la conscience que cette eau-là, si on n'en prend pas soin, on ne pourra plus avoir de bons fruits de mer en Gaspésie , explique l’instigatrice du Festival, Marian d’Arc Peter.

C'est un bien précieux, et c'est pour ça qu'il faut l'honorer. L'eau nous permet, ici en Gaspésie, de mettre du pain sur notre table, avec tous les emplois reliés aux campings, au tourisme, à la restauration, donc c'est vraiment important.

Diverses activités, comme du maquillage, sont offertes au cours de la journée. Photo : courtoisie: John Moriss

À partir de 13 h, différentes activités en lien avec le nautisme et la protection de l’eau sont offertes au public. Des conférences sont au programme, tout comme des animations pour les enfants, des activités nautiques comme la voile et le kayak, ainsi qu’un spectacle.

Une collaboration avec les Autochtones

Le festival se fait en collaboration avec les Premières Nations micmaques de la région. Une cérémonie traditionnelle de l’eau aura lieu à 16 h. Des conférenciers et des artistes autochtones sont également de la programmation.

Des membres des communautés autochtones de la Gaspésie sont présents au Festival de l'eau à titre d'exposants, de conférenciers et d'artistes. Photo : courtoisie: John Moriss

Les Premières Nations, ce sont eux qui ont des connaissances traditionnelles, sur la médecine, l’enseignement sur l’importance de l’eau, les interconnections entre les espèces et les êtres humains , dit Marian d’Arc Peter. Ce sont les personnes les mieux outillées pour nous ancrer dans cette connaissance.

On a des membres des trois communautés qui habitent la Gaspésie, on ne peut pas demander mieux! poursuit l'instigatrice du festival.

Des mocassins sont exposés au Festival de l'eau à Gaspé. Photo : courtoisie: John Moriss

Le festival a débuté à 13 h à la marina de Gaspé, et se poursuivra à 17 h au site Berceau du Canada. Des fonds sont amassés pendant le festival, ainsi que sur la page web de l’ OBNLorganisme sans but lucratif Festival de l’eau en Gaspésie, afin de pouvoir répéter l’événement l’an prochain.