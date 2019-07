Plus de 20 000 nouvelles images d'abus pédosexuels détectées par jour

Le terme Arachnid (Arachnida en français) désigne une classe d'arthropodes, dont fait partie l'araignée. Et comme celle-ci, le robot Arachnid tisse sa toile dans le monde virtuel pour détecter, à partir d'empreintes numériques, des images et des vidéos de pornographie juvénile.

Lorsqu'une telle image est détectée, le robot envoie un avis à l'hébergeur lui demandant de la retirer immédiatement.

Toutefois, ce ne sont pas tous les hébergeurs qui s'y conforment, comme l'a déploré René Morin, porte-parole du CCPE, en entrevue avec La Presse canadienne.

Dans la majorité des cas, les hébergeurs vont obtempérer dans un délai de deux à trois jours, et les images vont être retirées. Car de vous faire dire par une entité qui est proche des services policiers, que vous possédez des images illégales sur votre serveur, ça ne vous donne pas envie de les laisser là. Il y a néanmoins un certain nombre d'hébergeurs qui vont agir moins rapidement, ou pas du tout. René Morin, porte-parole du CCPE

Le Centre canadien de protection de l'enfance demande aux entreprises du web de faire cause commune et d'utiliser gratuitement l'application « Shield par Projet Arachnid ».

Si vous êtes un grand hébergeur comme Vidéotron ou Telus, et que certains de vos clients utilisent vos serveurs pour mettre des images de pornographie juvénile, vous ne le saurez pas nécessairement. Alors, on met une application de la technologie Arachnid à leur disposition pour qu'il puisse scanner leur serveur à la recherche de ce type d'images , a expliqué René Morin.

Selon le porte-parole du CCPE, les hébergeurs qui sont réticents contribuent à faire en sorte que des milliers de photos et de vidéos d'abus pédosexuels restent en ligne, ce qui entraîne la revictimisation d'enfants ayant subi des abus sexuels .

Au Canada, la loi oblige les fournisseurs d'accès Internet et d'hébergement de contenu à rapporter tout incident de pornographie juvénile aux autorités policières.

La technologie développée par le Centre canadien de protection de l'enfance a attiré l'attention de plusieurs organisations dans le monde.

Des centrales de signalement d'exploitation sexuelle d'enfants aux États-Unis, en Finlande, en Suède, en Colombie, au Royaume-Uni et en Croatie utilisent maintenant Arachnid.

Validé par des humains

Arachnid n'agit pas seul. Des analystes du Centre canadien de protection de l'enfance doivent valider chacune des images détectées par le robot. Ces employés voient défiler des milliers d'images de pornographie juvénile devant leurs yeux.

Ce n'est pas léger comme travail, on est conscients de la charge émotionnelle associée à ce travail. Mais on tient à s'assurer de la qualité des données versées dans la base de données d'Arachnid, donc ça doit être vérifié par des humains. René Morin, porte-parole du CCPE

Arachnid détecte plus de 100 000 images différentes par mois. Selon M. Morin, si le robot repère toujours plus d'images, c'est parce qu'il ne cesse d'évoluer et de s'adapter pour améliorer ses capacités, mais aussi parce qu'il y a malheureusement de plus en plus de sites web contenant de la pornographie juvénile.

Depuis son lancement il y a deux ans et demi, Arachnid a détecté plus de neuf millions d'images potentiellement associées à des abus pédosexuels et formulé près de quatre millions de demandes de retrait à des hébergeurs dans le monde entier.