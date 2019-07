L’Île-du-Prince-Édouard en voie de devenir la première province à éradiquer l’hépatite C

La province croit que cela sera possible dès 2025. Le gouvernement fédéral a endossé l’objectif de l’Organisation mondiale de la santé d’éliminer complètement les cas d’hépatite C d’ici 2030.

Depuis que l’Île-du-Prince-Édouard a lancé en 2015 un programme contre l’hépatite C, 45 % des insulaires vivant avec le virus ont été soignés, indique le gouvernement provincial.

Le ministre Aylward juge que la récente décision de la province de commencer le traitement des nouveaux patients dès leur premier rendez-vous médical, plutôt que d’attendre les résultats de tests sanguins, est un pas de géant dans le traitement de la maladie.

Il n’existe aucun vaccin contre l’hépatite C, mais il est maintenant possible de guérir plus de 95 % des patients. Le traitement actuel consiste en une ou plusieurs pilules à prendre quotidiennement pour une durée de 8 à 12 semaines.

Une simple prise de sang suffit à dépister l’hépatite C. Une personne peut être infectée pendant des années, même des décennies, avant de ressentir les premiers symptômes.

L’Association canadienne pour l’étude du foie, plus de 250 000 Canadiens ont l’hépatite C, mais 40 % à 70 % d’entre eux l’ignorent. On estime que les baby-boomers sont particulièrement à risque et sont encouragés à passer un test.

Selon le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard, environ 1000 personnes dans la province vivent avec le virus de l’hépatite C.