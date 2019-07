Humour et larmes sur les planches à Carleton-sur-Mer

Cet été, le théâtre À tour de rôle de Carleton-sur-Mer présente la pièce Ta maison brûle, une comédie un peu triste. La pièce, écrite par Simon Boulerice, est à l’affiche depuis deux semaines et a déjà fait salle comble à plusieurs reprises .

La pièce raconte l’histoire de Murielle, une veuve de 61 ans, qui organise un dernier souper clandestin dans la maison où elle a vécu pendant plus de 30 ans.

Murielle vit maintenant dans un petit appartement et doit accepter que son ancienne maison sera brûlée, puisqu'elle est en mauvais état, raconte la comédienne Micheline Bernard.

Il y a eu une inondation dans la maison. Les champignons et la mérule pleureuse sont arrivés, dit-elle. Ils doivent brûler cette maison. [Au souper], ils n'ont même pas le droit d'être là. Elle a décidé qu'elle pensait un dernier souper clandestin avec ses filles dans la maison.

La protagoniste partage ce dernier souper avec ses deux filles. La comédienne Anne Trudel, qui joue l’une des deux sœurs, souligne que les deux jeunes filles s’aiment d’un amour inconditionnel, malgré leurs différences.

Elles sont tellement différentes. C'est vraiment de l'amour inconditionnel qui fait qu'elles n’ont jamais besoin de s'excuser. Elles se disent les vraies affaires. Anne Trudel, comédienne

Depuis le début des répétitions, Anne Trudel et Ariane Côté-Lavoie, qui interprètent les deux sœurs, ont développé une relation particulière, à l'image des personnages qu'elles jouent.

Quand on a commencé à travailler là-dessus, dès le départ, il y a vraiment une belle camaraderie qui s'est tissée entre nous deux, affirme Ariane Côté-Lavoie. Je pense que ces deux personnages-là sont teintés par nos personnalités. C'est de la franche camaraderie et c'est beaucoup d'amour puis de respect l'une pour l'autre.

Les comédiennes Micheline Bernard (gauche) et Monique Spaziani (droite) se préparent à monter sur scène. Photo : Radio-Canada

Toutes sortes d'émotions

La pièce Ta maison brûle, une comédie un peu triste fait tantôt rire, tantôt pleurer le public du théâtre À tour de rôle, affirme la comédienne Micheline Bernard.

C'est une comédie triste et c'est vrai que par moments, c'est émouvant. Les gens qui sont venus voir la pièce rient et en même temps, t’es ému et il y a quelque chose qui nous rejoint.

Grâce à des moments humoristiques et d’autres plus émouvants, la pièce raconte avant tout l’histoire d’une famille qui s’aime à travers les épreuves de la vie, conclut Micheline Bernard.