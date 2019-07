Le rétrécissement de la plage Wasaga Beach inquiète des commerçants

Les zones de plage 1 et 2 ont diminué de moitié, selon Colleen Bannerman, la présidente de la Chambre de commerce de Wasaga Beach, une organisation à but non lucratif qui compte 230 membres.

La plage est devenue inexistante dans les zones 3 et 4, ajoute-t-elle.

Selon Colleen Bannerman, la situation inquiète particulièrement les hôteliers.

Les personnes qui louent des logements disent qu’elles souffrent de cette situation. Elles ont moins de réservations et plus d’annulations .

La baisse de la fréquentation de la plage pourrait aussi être due à l’annulation du festival de musique Roxodus.

L'eau a son plus haut niveau en 30 ans

La montée des eaux donne aussi du fil à retordre aux employés du parc provincial Wasaga Beach, qui gèrent une partie de la plage.

« On a dû faire plusieurs ajustements sur la manière dont on gère, nettoie et surveille les zones de plage du parc », explique Benjamin Dasti, un gardien du parc Wasaga Beach.

Selon lui, c’est la première fois depuis le milieu des années 1980 que l’eau atteint un tel niveau.