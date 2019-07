Des chercheurs font un pas de plus vers un vaccin contre l’hépatite C

Une équipe de chercheurs de l’Université de l’Alberta développe une version d’essai d’un vaccin contre le virus de l’hépatite C.

Le groupe mené par le Dr Michael Houghton, le chercheur à la tête de l’équipe qui a découvert le virus en 1989, a déjà testé une première version de l’injection sur des chimpanzés, avec des résultats encourageants.

« Ça n’a pas besoin d’être une réussite absolue, une protection efficace à 100 % », confie le Dr Lorne Tyrrell, un coéquipier du Dr Houghton dans cette course au vaccin.

Selon lui, la vaccination contre le virus de l’hépatite C « va diminuer le nombre de personnes porteuses [du virus] et le nombre de celles qui doivent recourir à des antiviraux ».

L’équipe a toutefois besoin de temps et d’argent. Le Dr Tyrrell explique qu’il faudra encore près de deux ans avant que des essais puissent être menés sur des êtres humains.

« Il faut tester [le vaccin] sur des animaux pendant six mois à un an avant de lancer les essais cliniques. »

En plus des fonds fédéraux et provinciaux, les chercheurs peuvent compter sur l’intérêt de l’Italie, de l’Allemagne et de l’Australie pour soutenir leurs travaux.

Une maladie répandue

Environ 250 000 personnes ont présentement ou ont déjà eu l’hépatite C. La plupart des personnes infectées ne savent pas qu’elles le sont.

L’hépatite C est causée par un virus qui s’attaque au foie, pouvant causer certaines maladies, dont le cancer.

S’il existe déjà des vaccins contre les hépatites A et B, ainsi que des médicaments contre l’hépatite C, il n’y a pas encore de vaccin pour se prémunir contre cette dernière.

Avec les informations de Thandiwe Konguavi et Sheena Rossiter