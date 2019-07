Taxe GAFA : la France exhorte Trump à ne pas confondre tarifs douaniers et taxe numérique

Le ministre français de l'Économie, Bruno Le Maire, a exhorté samedi Donald Trump à ne pas confondre tarifs douaniers et taxe numérique, souhaitant couper court aux menaces de représailles américaines après l'adoption il y a deux semaines par la France d'une taxe sur les revenus des géants du web .

Il n'y a de notre part, aucune volonté de cibler spécifiquement des entreprises américaines , a déclaré le ministre en conférence de presse samedi. Nous avons toujours dit très clairement que dès qu'il y aurait une décision internationale sur la taxation numérique, nous retirerions notre taxe nationale. C'est une invitation pour chacun à accélérer les travaux sur une solution universelle.

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi qu'il pourrait imposer des droits de douane sur les vins français si la France maintenait sa taxe GAFA, une taxe de 3 % sur les revenus des grands acteurs du numérique.

Il estime notamment que les États-Unis devraient être les seuls habilités à taxer les entreprises américaines.

La France souhaite un accord global rapide

Je vais appeler le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin cet après-midi pour que nous puissions accélérer les travaux sur ce sujet, et j'espère parvenir à un accord global sur une taxation universelle du numérique au sommet du G7 à Biarritz , a dit Bruno Le Maire, qui a souhaité qu'un tel accord soit repris par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et entériné d'ici la fin 2020.

Ne mélangeons pas les deux sujets, les deux sujets n'ont rien à voir , a-t-il poursuivi, rappelant que le vin français est taxé aux États-Unis comme le vin américain est taxé en Europe.

On constate que ces [droits de douane] n'ont pas empêché une très forte augmentation des ventes de vin américain en Europe et en France , a souligné Bruno Le Maire.