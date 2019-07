Série d'entrées par effraction dans l'ouest de Moncton

Depuis plusieurs mois, les résidents de son quartier ont remarqué une hausse du nombre de vols. Ces événements l’inquiète.

Aux alentours de 5 h du matin, Madame Manuel pensait avoir entendu quelqu'un au rez-de-chaussée.

Dans un premier temps, elle croyait que c'était ses invités présents chez elle.

«Mais plus j'entendais, plus je me disais, est-ce que je dois descendre et aller voir?»

Une fois rendue au premier étage, elle a remarqué que les lumières étaient allumées. Ses armoires, ses tiroirs, ses portes de garage et de cour arrière ont tous été laissés ouverts.

Le voleur s'est introduit par la porte de garage déverrouillée de Cathy Manuel. Cette dernière affirme que peu de choses ont été volées, seulement sa carte débit.

La résidente l’a aussitôt annulée de peur d’être victime de fraude.

Ses voisins ont vu le cambrioleur. Une description de l'individu a été rapportée aux autorités.

Quartier sous surveillance

Il ne s'agit pas de la première entrée par effraction dans ce quartier à l'ouest de Moncton.

Dianne Reddy, une résidente du coin, raconte s'être fait voler deux fois son trousseau de clés à l'intérieur de sa maison en moins d'une année.

Plus tôt cette semaine, deux conseillers de la ville de Moncton et plus de 120 résidents se sont rencontrés pour discuter de l'augmentation des crimes dans leur ville.

Le conseiller municipal de Moncton, Charles Léger, explique qu'un groupe de résidents travaille dans l'ouest de la ville pour surveiller leur quartier.

Il conseillère aux résidents de contacter les autorités dès qu’ils sont témoins d’activités illégales afin que cibler les contrevenants.

Avec les informations de Tori Weldon, CBC.