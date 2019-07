Un record du monde de slackline en voie d’être battu à Asbestos

Depuis jeudi, une vingtaine d'athlètes de partout à travers la planète marchent sur une mince sangle suspendue à plus d'une centaine de mètres au-dessus de l'ancienne mine Jeffrey, à Asbestos. Ces funambules des temps modernes ont tous le même défi : traverser la plus longue slackline au monde.

Les athlètes traversent la mine sur une sangle d’un pouce de large [...] Il y a des gens qui sont en mesure de battre le record aujourd’hui, c’est sûr et certain , a lancé avec confiance le coordonnateur du Slackfest d’Asbestos, Danick Pellerin.

Asbestos est la Mecque pour les gens qui aiment le slackline et le highline à travers la planète. C’est la plus grande ligne au monde. On a battu le record l’an passé et c’est sûr qu’on va le battre cette année, j’en suis convaincu! Danick Pellerin, coordonnateur, Slackfest d’Asbestos

On parle d’une traversée de deux kilomètres qui dure en moyenne deux heures. Pour être titulaire du record, il faut traverser sans faire de pause et sans tomber bien sûr. Ça demande beaucoup de concentration , ajoute Danick Pellerin.

Le défi se déroule dans le cadre du deuxième Slackfest d’Asbestos, un festival de slackline et de highline. La discipline est une forme de funambulisme pratiquée sur une sangle souple, sans accessoire. La highline suit le même principe, mais à des hauteurs vertigineuses et sur une plus longue distance.

C’est une ligne qui est lousse, ce n’est pas aussi raide qu’un fil de fer. Les gens ont commencé à faire des figures là-dessus, complète le coordonnateur.

Faire revivre l’ancienne mine

L’évènement vise aussi à redonner ses lettres de noblesse à l’ancienne mine Jeffrey. On aimerait que les gens y aient accès le plus souvent possible , révèle Danick Pellerin.

Je suis un amoureux de la mine, c’est un joyau sous-exploité pour que l’ensemble de la planète découvre notre immense puits. Danick Pellerin, coordonnateur, Slackfest d’Asbestos.

Un comité de restauration de la mine travaille actuellement pour développer l’endroit.

Des spectacles de musique et différents ateliers d’équilibre sont aussi offerts tout au long de la journée.