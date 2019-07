Un record du monde battu à Asbestos lors du Slackfest

Un record du monde a été battu en fin de semaine à Asbestos, à l'occasion du Slackfest. Sur la vingtaine de participants de calibre international présents à l’événement, deux ont réussi à traverser la slackline de deux kilomètres de long et suspendue à plus de 200 mètres au-dessus de l'ancienne mine Jeffrey.

Les deux funambules des temps modernes à avoir réussi cet exploit sont la Canadienne Mia Noblet, de la Colombie-Britannique, et l’Allemand Lukas Irmler.

Ce dernier a traversé la mince sangle suspendue dans les airs en 58 minutes. Tous deux ont accompli un défi de taille : traverser la plus longue slackline au monde.

Danick Pellerin, coordonnateur du Slackfest, était sûr que le record du monde serait battu cette année.

Asbestos est la Mecque pour les gens qui aiment le slackline et le highline à travers la planète. C’est la plus grande ligne au monde , a-t-il expliqué.

Pour la fin de semaine, les organisateurs attendent plus de 5000 participants.

Une traversée qui dure en moyenne deux heures

Pour battre le record, il faut traverser la ligne d’un bout à l’autre sans tomber, sans prendre de pause ni s’accroupir.

On parle d’une traversée de deux kilomètres qui dure en moyenne deux heures. Pour être titulaire du record, il faut traverser sans faire de pause et sans tomber, bien sûr. Ça demande beaucoup de concentration , précise Danick Pellerin.

Le défi se déroule dans le cadre du deuxième Slackfest d’Asbestos, un festival de slackline et de highline.

Le slackline est une forme de funambulisme pratiquée sur une sangle souple, sans accessoires. La highline suit le même principe, mais à des hauteurs vertigineuses et sur une plus longue distance.

Dany Bouchard, l’un des organisateurs, a effectué la traversée, samedi matin. Très satisfait de son effort, son retour sur terre a tout de même été un peu spécial.

C’est bizarre comme feeling. Je me sens calme, mais à la fois un peu vide dans ma tête. C’est comme si ça faisait deux heures que j’étais en méditation au soleil , souligne-t-il.

Selon lui, le défi est autant physique que psychologique. Il faut réussir à enlever les idées qui viennent dans notre tête. Il faut les laisser partir. La première fois que je suis tombé, c'est parce que je pensais à une livraison qu’on devait avoir. J’ai perdu le focus , explique-t-il.

La Québécoise Camille Langlois-Barrière, 26 ans, abonde dans le même sens. Même si elle est tombée lors de sa traversée, elle se dit très fière des deux kilomètres de slackline parcourus en 3 heures et 13 minutes.

Ça permet de te recentrer sur toi-même et de te recentrer à l’intérieur. Très méditatif. C’est fun de voir jusqu’où on peut se pousser , s’enthousiasme la jeune femme.

Avec le Slackfest, les organisateurs espèrent contribuer à multiplier les endroits d’entraînement possibles au Québec. On n’a pas beaucoup d’endroits naturels où pratiquer le highline , se désole Dany Bouchard.

L’événement vise aussi à redonner ses lettres de noblesse à l’ancienne mine Jeffrey. On aimerait que les gens y aient accès le plus souvent possible, [...] [que] l'ensemble de la planète découvre notre immense puits , affirme Danick Pellerin.

Je suis un amoureux de la mine, c’est un joyau sous-exploité. Danick pellerin, coordonnateur, Slackfest d'Asbestos

Un comité de restauration de la mine travaille actuellement à développer l’endroit.

Des spectacles de musique et différents ateliers d’équilibre sont aussi offerts tout au long de la journée.