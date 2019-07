Le BST récupère la carcasse de l’hélicoptère du président de Savoura

Une équipe du Bureau de la sécurité des transports (BST) se trouve samedi à proximité du lac Valtrie, dans le parc du Mont-Tremblant, pour enquêter sur les causes de l'écrasement de l'hélicoptère piloté par Stéphane Roy, le PDG de Savoura.

Le BSTBureau de la sécurité des transports va tenter de sortir la carcasse de l’appareil de la forêt lors d’une opération qui devrait avoir lieu vers la mi-journée.

L’opération s’annonce difficile, comme l'explique notre journaliste sur place. Les images des pales tordues de l’appareil, de sa queue contorsionnée et de ses vitres éclatées témoignent en effet de la force de l’impact.

La carcasse sera dégagée grâce à un hélicoptère, puis acheminée au bureau du BSTBureau de la sécurité des transports , à Ottawa, où l’enquête va se poursuivre.

Météo, vitesse et manque de carburant pas en cause

Pour le moment, les enquêteurs ont été en mesure d’écarter certaines hypothèses pouvant expliquer le drame. L’appareil ne manquait pas de carburant, une panne est donc exclue. La météo n’est pas non plus en cause ni la vitesse de l’hélicoptère.

En effet, la zone restreinte de l’écrasement laisse penser que l’appareil serait presque tombé à plat.

L’enquête, qui durera plusieurs mois, devrait déterminer si Stéphane Roy a tenté un atterrissage d’urgence et pourquoi la balise de détresse ne s’est pas déclenchée.

Stéphane Roy et son fils de 14 ans étaient tous deux portés disparus depuis le 10 juillet alors qu'ils étaient à bord de leur hélicoptère. Photo : Facebook

Près de deux semaines de recherches

Jeudi, les corps sans vie de Stéphane Roy, le président de l'entreprise Sagami-Savoura et de son fils de 14 ans, Justin, ont été retrouvés après leur disparition annoncée le 11 juillet.

Aucun signal de détresse n'avait été détecté avant l'écrasement de l'appareil, à l'exception de quelques données cellulaires.

Les recherches menées par la Sûreté du Québec (SQ) et l’armée ont nécessité près de deux semaines et se sont étalées sur un territoire d’abord évalué à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés.

L'hélicoptère a été retrouvé jeudi dans le secteur du lac Valtrie, à environ 80 kilomètres au sud-est du Lac-De La Bidière, d'où Stéphane Roy et son fils avaient décollé le mercredi 10 juillet.

Avec les informations de Sébastien Desrosiers