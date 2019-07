Recherche des fugitifs McLeod et Schmegelsky : les défis sont nombreux pour les policiers

L’environnement hostile, la fatigue et le désespoir potentiel des deux suspects recherchés dans trois meurtres en Colombie-Britannique , Kam McLeod et Bryer Schmegelsky, augmentent le risque pour les agents de police impliqués dans les recherches dans le nord du Manitoba, disent des experts.

Depuis vendredi, les recherches se sont tournées vers la forêt manitobaine du secteur de Gilliam, dans le nord de la province.

Selon la Gendarmerie Royale du Canada (GRC), les fugitifs ont été aperçus dans ce secteur isolé décrit comme un environnement inhospitalier, parfois impénétrable.

Vous êtes dans un labyrinthe où vous ne savez pas où sera le prochain virage. Ça ne fait qu'ajouter au danger de toute cette situation , explique Rob Creasser, un agent de la GRCGendarmerie Royale du Canada à la retraite.

Cet environnement inhospitalier signifie que les policiers devront relever des défis même s'ils ne retracent pas les deux suspects.

Ils vont devoir affronter la fatigue, s’assurer qu’ils ont de la nourriture et s’occuper de leur propre santé , rappelle Tom Stamatakis, président de l’Association canadienne des policiers, qui représente certains membres de la GRCGendarmerie Royale du Canada .

Selon lui, les agents doivent donc redoubler de vigilance, parce que si la situation débouche sur une confrontation, celle-ci sera probablement soudaine.

Vous passez en un instant de plusieurs heures d'activités routinières, voire ennuyeuses, à des activités de haut niveau, à forte adrénaline et à haut risque. Je pense que le plus grand défi pour les policiers est de rester concentrés, alertes et observateurs, afin d’être préparés s’ils venaient à retrouver les suspects , dit M. Stamatakis.

Les autorités ne ferment cependant pas la porte à l'idée que les suspects aient pu déjà avoir quitté Gillam.

S’ils sont encore dans les parages, ça devient plus difficile chaque jour, chaque heure. Parce que même avec des techniques de survie en forêt, il y a un moment où on a besoin d’eau, on a besoin de vivres et on a besoin de se cacher de la police , ajoute François Doré, ex-policier pour la Sûreté du Québec, en entrevue à RDI matin week-end.

Des policiers de l'Ouest canadien et de l'Ontario, ainsi que des équipes d'intervention d'urgence, de négociation de crise et une unité canine sont aussi sur le terrain à la recherche des deux fugitifs.

Des agents lourdement armés parcourent la forêt, les bâtiments abandonnés et tous les véhicules et trains qui entrent ou sortent du secteur de Gillam.

La GRCGendarmerie Royale du Canada a également demandé le soutien des avions des Forces armées canadiennes.