La cofondatrice d’une fondation en soutien à Abdirahman Abdi reçoit un prix international

Mme Ahmed-Omer a été consacrée en tant que l’une des 100 personnes d’origine africaine de moins de 40 ans ayant la plus grande influence. Il s’agit d’un prix annuel inspiré de la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine de l’Organisation des Nations Unies (ONU), qui se déroule jusqu’en 2024.

Cela m’indique que la communauté internationale regarde ce dossier , a-t-elle commenté. Cela démontre que ce qui est arrivé à Abdirahman n’est pas arrivé en vain et que sa mémoire perdure.

Mme Ahmed-Omer a affirmé avoir été surprise et honorée de recevoir ce prix.

Cofondatrice de la coalition

Dahabo Ahmed-Omer est la cofondatrice de la coalition Justice pour Abdirahman, qui milite pour que des changements soient mis en place au sein des forces de l’ordre et du système judiciaire depuis la mort d’Abdi.

Le policier ottavien Daniel Montsion subit présentement un procès en lien avec cette affaire.

Mme Ahmed-Omer oeuvre également au sein de la Fédération des Canadiens noirs ainsi que pour le Centre somalien pour les services familiaux.

Parmi les autres récipiendaires se trouvent les artistes The Weeknd, John Legend, Lizzo et Tiffany Haddish, qui sont tous invités à New York pour des événements à la fin septembre ou au début octobre.

Cet événement se tient en marge de l’Assemblée générale de l’ ONUOrganisation des Nations Unies , mais n’est pas organisé par l’institution.

D'après les informations de CBC