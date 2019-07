Un nouveau fonds fédéral relance l'espoir d'une maison de la francophonie à Victoria

C’est ce que souhaite Pauline Gobeil, la directrice générale de Société francophone de Victoria (SFV).

« Déjà, en 1996 lors des états-généraux, on avait voulu réunir toutes les associations sous un même toit, » se souvient-elle.

L’édifice, dont serait propriétaire la Société, lui permettrait notamment de ne pas être soumise aux fluctuations des prix des loyers. « Les prix sont parfois effarants », regrette-t-elle.

« Si tout le monde est [réuni] sous un même toit, ça crée une force d’attraction, espère-t-elle. Nous voulons en faire un guichet unique, un endroit [qui centralise] les associations francophones. »

Ce n’est pas la première fois que le projet est abordé : une première étude de faisabilité est réalisée en 2008. En 2014, le rêve d’une maison de la francophonie réapparaît parmi les priorités. Le coût de ce projet est estimé entre 3 et 5 millions de dollars.

Pauline Gobeil cite les différents obstacles au projet : l’absence de soutien financier, les occasions manquées ou encore les aléas de l’implication bénévole pour défendre le projet.

Mais la création de cette nouvelle subvention à destination des communautés en situation linguistique minoritaire pour des projets de construction de nouveaux centres communautaires et culturels relance les espoirs de la Société francophone de Victoria.

Les associations francophones qui offrent des services à Victoria ont été approchées par la SFV. L'organisme réalise actuellement une nouvelle étude de faisabilité et compte déposer une demande auprès de Patrimoine canadien lorsque celle-ci sera finalisée.

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada en réponse aux questions de notre journaliste, la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique écrit qu'elle songe à déplacer son service en immigration, offert dans un autre édifice de Victoria, si le projet de maison de la francophonie se concrétise.

Le Programme d’immigration francophone, qui collabore déjà avec la Société francophone de Victoria, serait très intéressé de faire partie de la nouvelle Maison de la francophonie à Victoria, si l’espace s’y prête et si cela favorise la livraison des prestations aux arrivants. À l’heure actuelle, rien n’est acté, mais l’idée d’un lieu de vie et d’accueil autour de la francophonie qui inclurait l’immigration nous séduit beaucoup.

Le Collège Éducacentre a également exprimé son intérêt pour le projet.

Selon la directrice générale de la Maison de la francophonie de Vancouver, Catherine Tableau, les organismes francophones auront beaucoup à gagner de se retrouver dans un même édifice qui leur appartiendrait.

Ça permet à ces organismes de travailler encore plus ensemble et donc d'innover et de créer de nouveaux projets pour le bien de cette communauté.

Catherine Tableau, directrice générale, Maison de la francophonie de Vancouver