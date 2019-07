L'attaque d'une adolescente par trois chiens secoue une communauté

Notamment parce que ce genre d’incident s’y est déjà produit.

Attention, une image dans ce texte pourrait choquer certains lecteurs.

Amber Thibault reste meurtrie dans sa chair par les crocs des trois chiens qui s’en sont pris à elle en pleine rue le 5 juillet dernier.

Aux environs de 23 h, l’adolescente et son frère se promènent à vélo dans la rue principale de Ponteix quand soudain, trois labradors - deux noirs et un autre couleur caramel, se souvient-elle - surgissent d’une allée.

Amber Thibault ne se sent pas rassurée, elle s’enfuit à grands coups de pédale. Les chiens sont à ses trousses. Ils la rattrapent et lui sautent dessus. Effrayé, son frère se précipite avertir leur mère de ce qui se passe.

Ils me poursuivaient. Et je n'étais pas capable de me sauver. Ils sautaient autour de moi et me mordaient les jambes et les fesses.

Amber Thibault