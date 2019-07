Pour mettre fin aux batailles d'ego, Instagram n'affiche plus les mentions « J’aime » dans certains pays. Un début de réponse pas forcément suffisant face à la pression sociale des réseaux parfois mal vécue par les plus jeunes.

Instagram anticipe le fait que notre fascination du quantitatif s'estompe, il y a une manière nouvelle de concevoir le lien social , dit à l'AFP le sociologue français Stéphane Hugon, spécialiste notamment d'innovation sociale et des technologies.

Instagram, réseau de partage d'images appartenant à Facebook et comptant un milliard d'internautes dans le monde, semble avoir pris conscience de la pression vécue par plusieurs de ses adeptes.

Son patron Adam Mosseri annonçait début juillet la création de nouveaux outils contre le harcèlement, dont l'apparition d'un message d'avertissement contre les commentaires haineux généré par un logiciel d'intelligence artificielle.

Le réseau teste en parallèle depuis le mois de mai au Canada une nouvelle fonctionnalité qui cache sous chaque photo le nombre total de mentions « J'aime ». Seule la personne à l'origine de la publication pourra voir ce nombre. L'Australie, l'Italie, l'Irlande, le Japon, le Brésil et la Nouvelle-Zélande sont les nouveaux pays où la fonctionnalité sera déployée.

Nous voulons qu'Instagram soit un lieu où les gens se sentent à l'aise pour s'exprimer , a expliqué une responsable de Facebook pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, Mia Garlick.

Lutter contre les fausses mentions « J'aime »

En 2017, une étude de la Royal Society for Public Health classait Instagram comme le pire réseau social pour la santé mentale des jeunes au Royaume-Uni selon 14 critères dont la perception de soi, l'anxiété ou le harcèlement.

Même si les mentions « J'aime » disparaissent, les photos – parfois trompeuses et dopées aux filtres – d'une fausse réalité socialement parfaite resteront.

André Mondoux, professeur de sociologie à l'Université du Québec à Montréal, ne voit pas de changement majeur pour l'internaute lambda. Il estime pour sa part que la motivation de la plateforme est probablement de lutter contre les fausses mentions « J'aime » achetées pour accroître artificiellement la popularité des influenceurs et des influenceuses.

L'objectif d'Instagram est évidemment de contrer l'économie de la micro-influence , abonde Laurence Allard, maître de conférence à l'université de Lille et l'Ircav à Paris 3.

On veut moraliser ce commerce des petits influenceurs, couper court aux faux abonnés et à tout un ensemble de pratiques et d'acteurs qui y sont liés, mais sur lesquels Instagram n'a pas la main , complète la sociologue des usages numériques.