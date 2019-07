Une équipe de T.-N.-L. tente de rescaper une baleine noire en Nouvelle-Écosse

Les membres d’une organisation à but non lucratif se dévouant à la faune marine sont parvenus à désempêtrer partiellement une baleine noire de l’Atlantique Nord qui se déplace dans les eaux à l’est de la Nouvelle-Écosse, a indiqué vendredi le ministère canadien des Pêches et des Océans. Mais l'animal n'est pas au bout de ses peines.