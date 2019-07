Une course de bateaux ultrarapides dans le Nord de l’Ontario

Depuis vendredi soir, le public peut voir et entendre à la marina Roberta Bondar ces bateaux capables d’atteindre près de 200 km/h.

Dimanche, il sera même possible de monter à bord de certains d’entre eux.

L’événement principal du rassemblement est une course d’environ 180 km qui commencera samedi à 10 h 30 à la marina.

Les bateaux circuleront d’abord du côté américain de la rivière Sainte-Marie, à une vitesse limitée à 56 km/h, avant de retraverser du côté canadien, dans le lac Huron, où ils pourront atteindre des vitesses beaucoup plus élevées.

Les bateaux pourront circuler plus vite dans les zones dégagées du lac Huron. Photo : Radio-Canada

Le trajet a été préparé par Pierre Savoie, le coordonnateur de l’événement, en s’assurant de la sécurité des coureurs et des navires commerciaux.

Il est appuyé par un comité de 30 personnes provenant des deux côtés de la frontière, qui inclut des membres de la Police provinciale de l'Ontario, de la Gendarmerie Royale du Canada et de la Garde côtière.

Plusieurs bénévoles dans des bateaux sont répartis le long du trajet pour guider les participants, explique M. Savoie.

C'est un événement social pour les propriétaires de bateaux haute performance qui devient en même temps un événement spectaculaire pour la population au Canada. Si vous étiez à Miami, on en verrait 300 par jour, mais au Canada, d'en voir 50, 60, 75, 80 ou 100 c'est assez unique et c'est spectaculaire. Pierre Savoie, coordonnateur de l'événement pour Poker Run America

Les coureurs doivent récupérer des cartons à différents endroits le long du trajet, y compris à Bruce Mines et Thessalon, avant de revenir à Sault-Sainte-Marie en fin d’après-midi.

Ils feront une pause pour le dîner à la plage Halton, sur l’île Saint-Joseph.

Des festivités sont aussi organisées dans ces endroits, explique Alana Kenopic, la gérante des événements spéciaux pour Tourisme Sault-Sainte-Marie.

Les organisateurs estiment que plus de 1000 personnes ont regardé depuis les berges le départ de la course de l’an dernier et s’attendent à une participation semblable cette année.

Lors des trois premières éditions de l’événement, les organisateurs proposaient d’autres activités en périphérie, dont des spectacles de musique.

Nous avons essayé, mais le public nous disait qu'il voulait simplement voir les bateaux, sans plus. Alana Kenopic, Tourisme Sault-Sainte-Marie

Pour une bonne cause

Dimanche, quelques-uns des bateaux seront encore sur place et la population est invitée à acheter des billets pour faire un tour.

Tous les profits seront remis à la fondation Twinkie, qui aide les familles d’enfants malades qui doivent se déplacer à l’extérieur de Sault-Sainte-Marie pour recevoir des soins médicaux.

La directrice administrative de la fondation, Karen Lefave, espère recueillir 4000 $ grâce à l’événement.

La fondation Twinkie a aidé près de 70 familles depuis sa création en avril 2017, raconte Karen Lefave. Photo : Radio-Canada / Mathieu Grégoire

Elle croit aussi que le partenariat avec Poker Runs America permettra à la fondation de mieux se faire connaître.