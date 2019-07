Mort d'un planchiste : le chauffeur de taxi de Toronto aura un nouveau procès

Adib Ibrahim, qui avait frappé Ralph Bissonnette sur sa planche à roulettes, avait été acquitté de meurtre non prémédité à l'issue de son procès en 2015.

Un jury l'avait néanmoins reconnu coupable d'homicide involontaire relativement à la mort du Québécois de 28 ans.

Le chauffeur de 51 ans en appelait du verdict de culpabilité après avoir été condamné à 4 ans de prison.

La Cour d'appel ordonne toutefois un procès pour homicide involontaire et non plus pour meurtre.

Elle explique que le juge de première instance n'a pas fait preuve d'impartialité dans sa gestuelle et la façon dont il a présidé le procès.

À l'époque, la défense avait demandé l'annulation du procès pour ce qu'elle qualifiait de parti pris, mais le juge avait rejeté sa requête.

Dans la décision qu'elle a rendue vendredi, la Cour d'appel remet toutefois en question les raisons qu'il a données pour refuser d'annuler le procès.

Le plus haut tribunal de la province a néanmoins rejeté l'idée de la défense d'Adib Ibrahim selon laquelle le magistrat affichait un biais contre lui.

Au procès, la défense soutenait que son client n'avait tout simplement pas vu le planchiste ce soir-là rouler à ses côtés le long du trottoir.

La Couronne soutenait plutôt qu'Adib Ibrahim avait volontairement provoqué l'accident le soir du 14 mai 2012 à la suite d'un accès de rage au volant.

Les vidéos des caméras de surveillance du quartier avaient montré que le chauffeur et la victime s'étaient échangé des mots juste avant la tragédie.

Le chauffeur de taxi s'était arrêté et la police avait qualifié le drame d'accident avant de déposer finalement des accusations contre lui.

Il avait été libéré sous caution en attendant son appel. La date de son nouveau procès n'a pas encore été fixée.