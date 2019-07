Orange Is the New Black revient pour un dernier tour de piste

Six ans après son arrivée sur nos écrans, la série Orange Is the New Black tire sa révérence dans une septième et dernière saison.

C’est en juillet 2013 que la série Orange Is the New Black a été lancée par Netflix, qui signait alors sa troisième création originale. Sa première série, la défunte House of Cards, avait vu le jour quelques mois plus tôt en février 2013.

Dans ces 13 derniers épisodes, Piper, le personnage principal incarné par Taylor Schilling, retrouve la liberté et tente de s’adapter à sa nouvelle vie, tandis qu’Alex, son amoureuse jouée par Laura Prepon, reste incarcérée.

Valoriser la diversité

Orange Is the New Black raconte les histoires de femmes venant de différents milieux ethniques et socio-économiques, qui ont comme point commun de se retrouver derrière les barreaux de la prison de Litchfield.

J’espère que la série laissera de l’empathie en héritage et aura permis de normaliser la diversité, reflétant la vraie vie , a déclaré Jenji Kohan, la créatrice de cette série qui demeure l'une des plus populaires sur Netflix.

Un fonds en hommage à Poussey Washington

Soucieuse de ne pas laisser derrière elle uniquement de bons épisodes, l’équipe d’Orange Is the New Black, a annoncé jeudi la constitution d’un fonds pour soutenir financièrement huit organisations œuvrant à la réintégration des femmes ayant fait de la prison ou encore militant pour la réforme du système judiciaire aux États-Unis.

Le fonds a été baptisé en l’honneur de Poussey Washington, une détenue afro-américaine, dont la mort dans la quatrième saison avait grandement ému les téléspectateurs.

C’est juste une série télévisée, mais, au final, cela contribue à changer les mentalités et j’espère que ce fond changera des vies , s’est félicitée Samira Wiley, l'actrice qui a interprété Poussey Washington.

Ce fonds, auquel il est possible de contribuer en ligne, est doté de 65 000 dollars canadiens.