5 spectacles à surveiller au festival Heavy Montréal

Slayer

Le groupe de thrash métal formé en 1981 est en tournée d’adieu, et c’est sans doute une dernière occasion de les voir en spectacle.

Anthrax

Ces vétérans incontournables font partie de ce qui est appelé le « Big Four » avec Slayer, Megadeth et Metallica.

Ghost

La formation suédoise suscite un engouement depuis quelques années et vaut le détour pour sa présence scénique, où sept des huit membres performent masqués et dans une tenue pratiquement identique.

Devin Townsend

Le Canadien, connu pour ses spectacles théâtraux et sa musique éclatée pouvant mélanger métal, opéra et pop, offrira une prestation acoustique.

Godsmack

Le groupe américain, qui roule sa bosse depuis près de 25 ans, offre une musique proche du pop métal et « des groupes rocks qui jouent à CHOM FM », précise Daniel Vincent.

Le public pourra profiter de la présence de plusieurs autres vedettes et faire la découverte de formations moins connues, notamment les groupes québécois Anonymus, Kataklysm et The Great Sabitini, ainsi que Slash et Évanescence.