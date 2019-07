Du temps très chaud et humide à Gatineau, Ottawa et dans l'est ontarien

Environnement Canada a publié vendredi à 15 h 15 une alerte de chaleur pour les villes de Gatineau et d'Ottawa ainsi que pour l'est ontarien.

Les secteurs concernés sont les suivants :

Gatineau

ville d'Ottawa Nord - Kanata - Orléans

ville d'Ottawa Sud - Richmond - Metcalfe

Prescott et Russell

Barry's Bay - Killaloe

Petawawa - Pembroke - Cobden

Renfrew - Arnprior - Calabogie

Cornwall - Lancaster

Maxville - Alexandria

Morrisburg - Long Sault

Winchester - Newington

Une masse d'air très chaud et humide se déplacera sur la région pour la fin de semaine et jusqu'à lundi. On prévoit des maximums diurnes de 31 degrés et des minimums nocturnes de 20 degrés, ce qui donnera peu de répit de la chaleur , prévient Environnement Canada sur son site Internet.

Cet épisode de chaleur devrait se terminer mardi, et d'ici là, des averses et des orages sont possibles.