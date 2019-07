Une nouvelle façon de déguster les trésors de la baie de Sept-Îles

Le havre qui abrite les installations de la ferme Maricole Purmer, sur l'île Grosse Boule, n’est accessible que par bateau.

Le bateau de Purmer fait la navette entre la marina de Sept-Îles et l'île Grosse Boule. Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle

Il faut compter une vingtaine de minutes à partir de la marina de Sept-Îles pour atteindre la baie au nord de l’île Grosse-Boule. C'est là que Sandra Blais et André Gauthier cultivent moules, algues et pétoncles depuis 2007.

Cette année, les deux entrepreneurs ont décidé d'offrir des visites guidées de leurs installations, une manière pour eux de diversifier les revenus et de faire connaître l'aquaculture au grand public.

Ce qu'on veut, c'est que les gens viennent ici et vivent une expérience , explique Sandra Blais, copropriétaire de Purmer.

Sandra Blais, copropriétaire de Purmer. Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle

Avant de toucher terre, les cultivateurs font goûter aux visiteurs des pétoncles fraîchement sortis des eaux glacées de la baie.

Pour Brigitte Marcotte, une touriste venue des Cantons-de-l'Est, cette expérience est sans précédent.

C’est impressionnant parce que c'est un peu épeurant au départ. On ne connaît pas tant ça. Mais, finalement c'est délicieux. Ça fond en bouche, c'est incroyable , se réjouit-elle.

L'ouverture d'un pétoncle frais. Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle

Une fois sur l'île, Sandra Blais partage avec les convives sa passion pour l'aquaculture et la gastronomie nord-côtière autour d'une dégustation d'algues.

Brigitte Marcotte est encore une fois impressionnée.

J'avoue que ça, c'était quelque chose qui m’était méconnu. C'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec les algues. C'est bon! C'est une belle découverte! , s’exclame-t-elle.

Une dégustation d'algues à Purmer. Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle

Pour Sandra Blais, c'est aussi l'occasion de parler de tout le potentiel qu'elle perçoit de la Côte-Nord.

La Côte-Nord, on est à découvrir! Moi, je pense que la Côte-Nord, au niveau du tourisme, on va exploser. On va être l'endroit à venir visiter, à venir découvrir .

Si l'aquaculture sur la Côte-Nord semble parfois tenir de l'acte de foi, Sandra Blais est convaincue que le meilleur est à venir. D'ici peu, Purmer espère commercialiser ses produits.

Avec les informations de Nicolas Lachapelle