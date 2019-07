Une usine de transformation du bois qui vise la parité hommes/femmes au Témiscamingue

Nous sommes mercredi matin. Aujourd'hui, il y a plus de femmes que d'hommes sur le plancher de l'usine. La politique de parité hommes-femmes existe depuis 1993 chez LVL Global, autrefois Temlam. Elle a été négociée par le syndicat.

Je sais qu'au début les femmes étaient moins acceptées. On disait qu'elles venaient voler la place des hommes. Mais ça n'a pas pris beaucoup d'années avant que les hommes qui étaient sur place disent : on travaille avec des femmes et ça va bien , se remémore Jacqueline Goyer qui a fait son entrée dans l'entreprise en 1996.

Aujourd'hui retraitée, Jacqueline Goyer a vu la place des femmes évoluer au sein de l'entreprise. À preuve, elle est passée de journalière en 1996 au poste de contremaître quelques années plus tard.

Jacqueline Goyer est passée de journalière à contremaître à l'usine LVL Global de Ville-Marie. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Il y a beaucoup d'entraide sur les postes de travail. Si on n'est pas capables, on va demander à un homme de venir nous aider et il va venir tout de suite. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes , explique-t-elle.

Une place de choix pour les femmes

L'arrivée de femmes au sein de l'entreprise provoque très peu de changements dans l'organisation. Au contraire, elles occupent souvent des postes qui demandent une grande minutie.

Il y a des femmes qui ont une responsabilité plus grande à certains endroits, pas parce que les hommes ne sont pas responsables. La priorité, si on peut avoir des femmes pour travailler à l'intérieur de l'usine, c'est l'objectif que l'on regarde. C'est sûr que quand on fait l'analyse [des candidats à l'embauche], on regarde et on donne quelques points de plus pour la dame si elle est capable de remplir le poste , avoue le président de l'entreprise, Claude Gagnon.

Les femmes représentent aujourd'hui 45 % de la main-d'œuvre de l'usine.

Le défi demeure cependant de les attirer dans un métier non traditionnel.