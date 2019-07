Un club privé pour célébrer l'identité culinaire du Québec

C’est un resto où tout le monde mange ensemble, tout le monde à la même heure, explique le cuisinier Pierre-Olivier Pelletier. On s’est dit qu'on n’appellerait pas ça un restaurant, parce que probablement que les gens ne comprendront pas ce que l’on veut faire si on appelle cela un restaurant.

C’est comme faire un chef à domicile sauf que les gens s’en viennent manger chez nous. Pierre-Olivier Pelletier

C’est à partir de cette réflexion qu’est arrivée l’idée d’un club privé pour Pierre-Olivier et sa conjointe Cassandre Osterroth et l'endroit sera nommé Kebec Club Privé. L’expérience ne sera offerte que deux soirs par semaine, soit les vendredis et samedis.

Les gens paient à l’avance en achetant un billet pour entrer et ils n’ont plus rien à payer après ça, explique le jeune cuisinier. Même pas la boisson.

Le couple qui travaille actuellement dans les cuisines du Laurie Raphaël à Québec veut offrir une expérience haute cuisine de 12 services mettant en valeur l’identité culinaire du Québec. Ils mettront de l'avant des produits qui viennent de la forêt comme des champignons et du thé du Labrador.

On ne veut pas faire comme la plupart des gens et dire qu’on utilise des produits québécois pis c’est tout, poursuit-il. On veut vraiment revenir aux bases des recettes typiques québécoises et des techniques aussi, comme cuire sur le feu de bois.

Les entrepreneurs veulent revisiter des classiques comme le pâte chinois, par exemple, mais de manière gastronomique .

Pas de fermentation

Chose certaine, il n’y aura pas ou très peu de fermentation chez Kebec Club Privé, la grande mode en ce moment dans les cuisines du Québec pour conserver et servir les fruits et légumes.

Dans la pensée du club privé de Pierre-Olivier et Cassandre, c’est une mode qui n’a pas sa raison d’être au menu, autre que durant l’hiver.

On va probablement en faire l’hiver pour la conservation, parce nos grands-mères faisaient ça, dit-il. Mais, si tout le monde fait quelque chose en cuisine, on ne veut pas le faire. On veut quelque chose qui va être différent des autres.

Il y aura toutefois de la pomme de terre, car selon lui, tout le monde mange de la pomme de terre au Québec. C’est dans notre ADN , croit-il.

Le service sera orchestré autour de deux tables de six personnes installées une à côté de l'autre afin de motiver les échanges et discussions des convives.

L’ouverture de Kebec Club Privé est prévue pour la fin du mois d'octobre.