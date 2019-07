Un 20e Festival des bûcherons à Kapuskasing

Organisé par la Ville de Kapuskasing, avec l’aide de citoyens, l’événement s’ouvre vendredi soir et se déroule jusqu’à dimanche.

Les organisateurs misent sur le succès populaire et financier de l’événement de l’an dernier, alors que les activités ont été regroupées au parc Riverside. Les spectacles d’envergure à l’aréna ont été éliminés.

On estime que 4 000 personnes ont visité le festival l’an dernier et il a connu un léger déficit de 1 500 $, soit un montant grandement inférieur au manque à gagner envisagé et à celui enregistré en 2017, qui était de 45 000 $.

C’est un festival à des coûts réduits, des budgets réduits. Il est plus familial. Marc Clavelle, directeur des loisirs de la Ville de Kapuskasing

Les organisateurs soulignent que les festivaliers apprécient la présentation de spectacles musicaux de nombreux groupes locaux ou régionaux sous un grand chapiteau au parc.

Selon M. Clavelle, le festival comprend encore plus de jeux pour enfants cette année.

D’autres activités populaires qui sont de retour incluent l’exposition d’équipements forestiers d’antan et un marché public.

En raison de risque d’orages, les organisateurs de la compétition de CrossFit pour adultes ont pris la décision de ne pas tenir l’activité dans le parc, mais plutôt à l’intérieur, au club de curling.

Mais la compétition de CrossFit pour enfants pourrait avoir lieu dimanche dans le parc comme prévu.

Une compétition de CrossFit fait partie du Festival des bûcherons de Kapuskasing. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Vers un probable changement de nom

La moins grande importance des activités liées au thème forestier fait en sorte que la municipalité considère toujours un changement de nom pour le festival.

Le directeur général de la municipalité, Guylain Baril, indique qu’il pourrait s’agir de la dernière année où le festival porte le nom actuel.

Il est question de promouvoir le festival comme une célébration communautaire, qui inclut des activités liées à la foresterie.

Le comité organisateur et le conseil municipal devraient se pencher sur cette question dans les prochains mois.

Depuis quelques années, les organisateurs admettent qu’ils ont de la difficulté à recruter des équipes pour la compétition de bûcherons amateurs.

Seulement trois équipes vont participer cette année. Il y en avait seulement quatre l’an dernier, alors qu’une douzaine d’équipes ont déjà participé à cet événement dans le passé.

Moins d'équipes participent à la compétition de bûcherons amateurs. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Un nouveau concours pour désigner un M. Bûcheron n’a pas connu les résultats escomptés. Personne ne s’est inscrit et l’activité a été annulée.

Par contre, une nouvelle activité sur le thème forestier a été organisée cette année, en plus du lancer de la hache pour adultes et enfants.

Deux bûcherons honoraires sont nommés cette année. Yvon Dallaire et Julien Vivancos ont été impliqués dans le domaine forestier durant de nombreuses années.