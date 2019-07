Une panne téléphonique majeure à Mistissini

La ligne téléphonique ne fonctionne plus depuis vendredi matin dans la communauté crie de Mistissini.

Un entrepreneur qui effectuait des travaux d'excavation dans la communauté située à environ une heure au nord de Chibougamau a accroché la fibre optique de Télébec, ce qui a occasionné une panne majeure.

La mairesse de Chibougamau, Manon Cyr, explique qu'une procédure externe a été établie et que s'il y a une urgence, les premiers répondants seront avisés, car le téléphone cellulaire ne fonctionne pas non plus.

On a instauré des mesures d’urgence pour que les gens restent informés et que l’on puisse répondre aux besoins urgents le cas échéant. Manon Cyr, mairesse de Chibougamau

Selon Manon Cyr, le service téléphonique devrait être rétabli samedi midi.