Un hameau est évacué dans le nord de l’Alberta à cause d’inondations

De fortes pluies ont fait gonfler la rivière Marten, qui traverse ce village estival avant d’approvisionner le Petit lac des Esclaves.

Les maisons sont soit inondées, soit entourées d’eau. La route 88, qui relie le hameau aux autres municipalités albertaines, a été détruite à trois endroits différents.

L'eau a abîmé la route 88 à plusieurs endroits, la rendant impraticable. Photo : Service d'incendie Lesser Slave

Le préfet du district municipal de la rivière Lesser Slave, Murray Kerik, ne savait pas combien de personnes étaient évacuées parce que le hameau est essentiellement utilisé comme un village estival sans résident permanent.

Les quelque 200 personnes au campement de Marten River, dans le parc provincial adjacent, sont aussi coincées, mais selon M. Kerik, elles ne sont pas en danger. Le district municipal a aussi accès à des hélicoptères, si l’urgence le demande.

Toutes les routes devront être inspectées, même une fois que l'eau se sera complètement retirée. Photo : Service d'incendie Lesser Slave

Quelques jours sans pluie seront nécessaires pour que toute l’eau se retire, croit le préfet. Le district municipal pompera alors l’eau restante, vérifiera l’intégrité des routes et des ponts et ramassera les débris qui se sont accumulés.

Le hameau n’en est cependant pas à sa première inondation.

« Chaque inondation semble pire : plus importante et plus rapide », s’inquiète M. Kerik.

Le district municipal a déjà demandé des subventions provinciales pour étudier le phénomène et investir dans un canal de dérivation. Pour l’instant, chaque demande a été refusée.