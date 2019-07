Le projet pour la courbe située à la hauteur de l'entreprise Les Oeufs d'Or a été présenté à la Ville de Val-d'Or au mois de mai. Les élus qui considèrent la courbe dangereuse avaient adopté des résolutions pour la modifier.

Des délinéateurs ont été placés dans la courbe au cours des dernières semaines. Les poteaux réfléchissants indiquent la limite de la chaussée la nuit.

Ce qu'on va faire principalement c'est une correction du dévers de la route. Le dévers c'est la pente. Dans chaque courbe il y a une pente. Normalement, cette pente-là doit être à 6 %, mais il y avait des irrégularités dans la courbe actuelle. On va uniformiser tout ça , spécifie Luc Adam, conseiller en communications chez Transports Québec.

Les travaux se réaliseront pendant quatre semaines et se feront de nuit pour minimiser l'impact sur la circulation.

Les travailleurs devront aussi déboiser en bordure de route. Une demande a été envoyée au mois de juin à la Commission de protection du territoire agricole pour couper les arbres sur des terrains privés. Le délai est d'environ huit mois pour obtenir la réponse.

C'est une courbe qui est quand même très difficile à entretenir l'hiver parce qu'il y a beaucoup de forêts autour et puis au mois de décembre et janvier le soleil est très bas à l'horizon. On ne peut pas profiter de l'ensoleillement sur la chaussée qui aide beaucoup pour le déglaçage. En coupant les arbres, on va avoir encore plus d'ensoleillement , explique Luc Adam.

Près de 8 000 véhicules circulent à cet endroit chaque jour. Les travaux devraient débuter en 2020.